Одесса > Новости > Транспорт Движение троллейбусных маршрутов №2 и №5 восстановлено в полном объёме 11:35 / 03.11.2017 ОДЕССА, 03 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Движение троллейбусных маршрутов №2 и №5 в Одессе восстановлено в полном объёме, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 3 ноября, в пресс-службе КП «Одесгорэлектротранс». Как отметили в пресс-службе, в связи с завершением ремонтных работ на улице Пастера движение троллейбусных маршрутов КП «Одесгорэлектротранс» №2 и №5 восстановлено в полном объеме. версия для печати