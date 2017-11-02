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Движение троллейбусных маршрутов №2 и №5 восстановлено в полном объёме
11:35 / 03.11.2017
ОДЕССА, 03 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Движение троллейбусных маршрутов №2 и №5 в Одессе восстановлено в полном объёме, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 3 ноября, в пресс-службе КП «Одесгорэлектротранс».
Как отметили в пресс-службе, в связи с завершением ремонтных работ на улице Пастера движение троллейбусных маршрутов КП «Одесгорэлектротранс» №2 и №5 восстановлено в полном объеме.
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Сергей Гриневецкий
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