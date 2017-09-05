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«На долю Одессы приходится более двух третей всех пассажирских автоперевозок области», — ГУ статистики
11:17 / 27.10.2017
ОДЕССА, 27 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На долю областного центра приходится более двух третей всех пассажирских перевозок, выполняемых автотранспортом Одесского региона, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 27 октября, в Главном управлении статистики в Одесской области.
Так, по данным ГУ статистики, пассажирским автотранспортом за 9 месяцев 2017 года перевезено 92,2 миллиона пассажиров и выполнено 3 млрд. 195,0 млн. пас. км пассажирооборота. При этом падение показателей против января-сентября 2016 г. составило соответственно 10,7% и 12,8%.
Более двух третей всего объема перевозок приходится на областной центр, а доля пригородных перевозок составляет около 13%.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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