«На долю Одессы приходится более двух третей всех пассажирских автоперевозок области», — ГУ статистики

11:17 / 27.10.2017

ОДЕССА, 27 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На долю областного центра приходится более двух третей всех пассажирских перевозок, выполняемых автотранспортом Одесского региона, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 27 октября, в Главном управлении статистики в Одесской области.

Так, по данным ГУ статистики, пассажирским автотранспортом за 9 месяцев 2017 года перевезено 92,2 миллиона пассажиров и выполнено 3 млрд. 195,0 млн. пас. км пассажирооборота. При этом падение показателей против января-сентября 2016 г. составило соответственно 10,7% и 12,8%.

Более двух третей всего объема перевозок приходится на областной центр, а доля пригородных перевозок составляет около 13%.