ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Последнее видео
Прес-конференція на тему: «Особливості підготовки та проведення ЗНО-2018»
Инфографика
Курсы валют. Доллар США. Покупка:
 
Погода




«На долю Одессы приходится более двух третей всех пассажирских автоперевозок области», — ГУ статистики
11:17 / 27.10.2017

ОДЕССА, 27 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На долю областного центра приходится более двух третей всех пассажирских перевозок, выполняемых автотранспортом Одесского региона, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 27 октября, в Главном управлении статистики в Одесской области.

Так, по данным ГУ статистики, пассажирским автотранспортом за 9 месяцев 2017 года перевезено 92,2 миллиона пассажиров и выполнено 3 млрд. 195,0 млн. пас. км пассажирооборота. При этом падение показателей против января-сентября 2016 г. составило соответственно 10,7% и 12,8%.

Более двух третей всего объема перевозок приходится на областной центр, а доля пригородных перевозок составляет около 13%.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Мнения
Пётр Липовенко
«Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»», — глава Ассоциации «Аэропорты Украины»
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
Loading...

Последние новости:
12:58 27.10.2017
«Экс-руководитель Килийского ССЗ подозревается в растрате имущества предприятия», — прокуратура
11:44 27.10.2017
Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 27 октября
11:03 27.10.2017
Автотранспортники области за полгода освоили 107 миллионов гривен инвестиций на обновление подвижного состава
10:49 27.10.2017
Перевозка грузов автотранспортом в Одесской области за год возросла на 21,7%, — данные
10:41 27.10.2017
97,3% автодорог области составляют дороги с твёрдым покрытием, — данные


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.931