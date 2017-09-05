Автотранспортники области за полгода освоили 107 миллионов гривен инвестиций на обновление подвижного состава

11:03 / 27.10.2017

ОДЕССА, 27 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По итогам I полугодия 2017 г. предприятия и организации автомобильного транспорта Одесской области освоили 107,4 миллиона гривен инвестиций на обновление подвижного состава, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 27 октября, в Главном управлении статистики в Одесской области.

Так, по данным ГУ статистики, по итогам I полугодия предприятия и организации автомобильного транспорта области за счет всех источников финансирования освоили 159,3 млн. грн. капитальных инвестиций. При этом инвестиции в приобретение машин, оборудования и транспортных средств составили 90,9% общего объема капитальных инвестиций.

Так, на обновление подвижного состава предприятиями было освоено 107,4 млн. грн. капитальных инвестиций. На приобретение транспортных средств, бывших в употреблении, — 11,9 млн. грн., расходы на капитальный ремонт и модернизацию составили 11,6 млн. грн.