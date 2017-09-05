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97,3% автодорог области составляют дороги с твёрдым покрытием, — данные
10:41 / 27.10.2017
ОДЕССА, 27 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По состоянию на начало 2017 г. общая протяженность автодорог Одесской области составляла 8 тыс. 291,7 км, из них 97,3% — автодороги с твердым покрытием, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 27 октября, в Главном управлении статистики в Одесской области.
Как отметили в ГУ статистики, автомобильные дороги общего пользования Одесской области обеспечивают транспортное сообщение между населенными пунктами области, перевозки грузов и пассажиров, выход на морские порты, таможни, промышленные предприятия, другие объекты. На начало 2017 г. их протяженность составляла 8 тыс. 291,7 км, из них 97,3% — автодороги с твердым покрытием.
Среди последних преобладали черные шоссе и черные гравийные дороги (47,5%) и цементобетонные и асфальтобетонные дороги (27,2%). Высокий удельный вес имело также белое шоссе (щебеночное, шлаковое, гравийное) — 24,1%.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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