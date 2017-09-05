97,3% автодорог области составляют дороги с твёрдым покрытием, — данные

10:41 / 27.10.2017

ОДЕССА, 27 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По состоянию на начало 2017 г. общая протяженность автодорог Одесской области составляла 8 тыс. 291,7 км, из них 97,3% — автодороги с твердым покрытием, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 27 октября, в Главном управлении статистики в Одесской области.

Как отметили в ГУ статистики, автомобильные дороги общего пользования Одесской области обеспечивают транспортное сообщение между населенными пунктами области, перевозки грузов и пассажиров, выход на морские порты, таможни, промышленные предприятия, другие объекты. На начало 2017 г. их протяженность составляла 8 тыс. 291,7 км, из них 97,3% — автодороги с твердым покрытием.

Среди последних преобладали черные шоссе и черные гравийные дороги (47,5%) и цементобетонные и асфальтобетонные дороги (27,2%). Высокий удельный вес имело также белое шоссе (щебеночное, шлаковое, гравийное) — 24,1%.