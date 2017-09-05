Прямой поезд из Одессы в польский Перемышль начнёт курсировать с 10 декабря

11:37 / 18.10.2017

ОДЕССА, 18 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С 10 декабря ПАО «Укрзализныця» вводит новый поезд №36/35 «Одесса – Перемышль», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 18 октября, в пресс-центре «Укрзализныци» со ссылкой на информацию и. о. председателя правления «УЗ» Евгения Кравцова.

Так, руководитель «Укрзализныци» обещает, что новый поезд №36/35 «Одесса – Перемышль» будет курсировать с 10 декабря ежедневно круглогодично. На пути следования поезда запланированы остановки в Жмеринке, Тернополе, Львове, Красном, Руднице, Вапнярке, Хмельницком и др.

Расписание следования по территории Украины уже разработано: поезд будет отправляться из Одессы в 18:26, а прибывать обратно в Одессу в 11:15. Расписание движения по территории Польши еще дорабатывают польские железнодорожники.

Стоимость билетов сейчас также согласовывается с польской стороной.