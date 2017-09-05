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Прямой поезд из Одессы в польский Перемышль начнёт курсировать с 10 декабря
11:37 / 18.10.2017

ОДЕССА, 18 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С 10 декабря ПАО «Укрзализныця» вводит новый поезд №36/35 «Одесса – Перемышль», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 18 октября, в пресс-центре «Укрзализныци» со ссылкой на информацию и. о. председателя правления «УЗ» Евгения Кравцова.

Так, руководитель «Укрзализныци» обещает, что новый поезд №36/35 «Одесса – Перемышль» будет курсировать с 10 декабря ежедневно круглогодично. На пути следования поезда запланированы остановки в Жмеринке, Тернополе, Львове, Красном, Руднице, Вапнярке, Хмельницком и др.

Расписание следования по территории Украины уже разработано: поезд будет отправляться из Одессы в 18:26, а прибывать обратно в Одессу в 11:15. Расписание движения по территории Польши еще дорабатывают польские железнодорожники.

Стоимость билетов сейчас также согласовывается с польской стороной.

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Пётр Липовенко
«Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»», — глава Ассоциации «Аэропорты Украины»
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
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