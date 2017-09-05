«Количество снегоуборочной техники в регионе должно обеспечить бесперебойное автодвижение зимой», — Степанов

12:54 / 17.10.2017

ОДЕССА, 17 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов считает, что имеющаяся в регионе снегоуборочная техника при слаженном алгоритме профессиональных действий позволит обеспечить бесперебойное движение транспорта зимой, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом губернатор заявил сегодня, 17 октября, на расширенном аппаратном совещании в ОГА.

Как отметил М. Степанов, чтобы обеспечить бесперебойное движение во время возможных снегопадов и снежных заносов «выше двух метров», не стоит ждать по 8 и более часов для выпуска на дороги спецтранспорта. Технику следует выпускать по мере необходимости.

«Тогда не потребуются ни «героические» усилия для преодоления препятствий, ни, тем более, разговоры о «героическом их преодолении». Если есть чёткий план действий, всё продумано заранее и слажено, то всё будет нормально», — подчеркнул руководитель ОГА.

В то же время, по словам заместителя начальника ГУ Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области Ореста Фока, в региональных центрах на сегодняшний день имеется только по две единицы спецтехники. А для её доставки в некоторых случаях требуется ещё и тяжёлая техника (тягачи, трейлеры), которые зачастую портят асфальтовое покрытие дорог (на что в январе этого года поступало много жалоб от компаний, эксплуатирующих дороги). Кроме того, в Саратском, Арцизском и Татарбунарском районах до сих пор не прошли заседания комиссий по ЧС, хотя две недели назад трёхдневные проливные дожди уже подвергли первому испытанию готовность к стихийным бедствиям.

«Очевидно, что они там очень заняты», — иронично прокомментировал ситуацию М. Степанов. «Это ведь не то, что там председатель обладминистрации какие-то заседания проводит, так как ему делать нечего. Они-то там заняты не на шутку!», — добавил губернатор.