Паромную переправу «Орловка — Исакча» обещают открыть в мае 2018 года

10:04 / 12.10.2017

ОДЕССА, 12 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Паромное сообщение с Румынией в пункте пропуска «Орловка — Исакча» планируют открыть в мае 2018 года, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 12 октября, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

По информации пресс-службы, накануне строительство международного пункта пропуска «Орловка — Исакча» посетил председатель ОГА Максим Степанов.

«От реализации этого проекта выиграют все. Громады получат дополнительные поступления в местные бюджеты, а перевозчики — удобный маршрут. Финансирование проекта разделено между двумя частными компаниями: румынской и украинской. Я считаю, что это разумный подход взаимодействия бизнеса и государства», — подчеркнул глава облгосадминистрации.

Сейчас на протяжении украино-румынской границы по линии Дуная нет ни одного пункта пропуска. Грузы идут преимущественно через Молдову. Паромный комплекс позволит перенаправить их в Одесскую область. При этом, расстояние, по предварительным подсчетам, сократится на 170 км.

Ожидается, что паромное сообщение с Румынией откроют в мае 2018 года. Стоимость проекта — 12 млн. евро.

«Проект состоит из двух причалов, таможенного и пограничного пунктов пропуска, а также всей необходимой инфраструктуры. Отметим, что от этого выиграют туристы и пассажирские перевозчики. Тарифы будут не выше, чем в аналогичных европейских проектах», — сообщил директор украинской компании «Фигас» Олег Сулаков.

В пресс-службе напомнили, что активное строительство паромного комплекса началось в селе Орловка (Ренийский район) весной этого года по инициативе Президента Украины. Глава ОГА М. Степанов также поддержал этот инфраструктурный проект.