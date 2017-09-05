Одесса > Новости > Транспорт Трамвайные маршруты №№1, 6, 7 с понедельника возобновят работу 17:58 / 06.10.2017 ОДЕССА, 06 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С понедельника, 9 октября, возобновится работа трёх трамвайных маршрутов в Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом сообщили агентству сегодня, 6 октября, в Департаменте информации Одесского горсовета. По информации департамента, в связи окончанием ремонта трамвайной развязки на пересечении ул. Балковской, ул. Атамана Головатого, ул. Одария и ул. Черноморского казачества, с 9 октября будет возобновлена работа трамвайных маршрутов №№1, 6, 7 — организована их работа до Херсонского сквера. версия для печати