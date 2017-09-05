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Трамвайные маршруты №№1, 6, 7 с понедельника возобновят работу
17:58 / 06.10.2017
ОДЕССА, 06 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С понедельника, 9 октября, возобновится работа трёх трамвайных маршрутов в Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 6 октября, в Департаменте информации Одесского горсовета.
По информации департамента, в связи окончанием ремонта трамвайной развязки на пересечении ул. Балковской, ул. Атамана Головатого, ул. Одария и ул. Черноморского казачества, с 9 октября будет возобновлена работа трамвайных маршрутов №№1, 6, 7 — организована их работа до Херсонского сквера.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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