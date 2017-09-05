«Укрзализныця» назначила на конец сентября дополнительный поезд «Одесса – Харьков»

14:35 / 28.09.2017

ОДЕССА, 28 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Для удовлетворения повышенного спроса пассажиров на перевозки в последние дни сентября и в начале октября «Укрзализныця» назначила четыре дополнительных поезда, в том числе на направлении «Одесса – Харьков», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 28 сентября, в пресс-центре «Укрзализныци».

По информации пресс-центра, на конец сентября — начало октября назначены поезда «Киев – Черновцы», «Киев – Херсон», «Одесса – Харьков» и «Днепр — Ивано-Франковск».

Поезд №270/269 «Одесса – Харьков» будет отправляться из Одессы 28, 30 сентября, из Харькова — 29 сентября и 1 октября.