Одесса > Новости > Транспорт Одностороннее движение вводится на двух улицах в районе Горбатого моста 12:58 / 28.09.2017 ОДЕССА, 28 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе с завтрашнего дня изменяется схема автомобильного движения на улицах 1-й и 2-й Пригородной, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 28 сентября, в Департаменте информации Одесского городского совета. По информации департамента, с целью повышения пропускной способности ул. Спартаковской и ул. Балковской с 29 сентября организовывается одностороннее движение на улицах 1-й и 2-й Пригородной согласно утвержденной схеме. Соответствующие дорожные знаки уже установлены КП «СМЭП». версия для печати