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Одностороннее движение вводится на двух улицах в районе Горбатого моста
12:58 / 28.09.2017
ОДЕССА, 28 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе с завтрашнего дня изменяется схема автомобильного движения на улицах 1-й и 2-й Пригородной, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 28 сентября, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, с целью повышения пропускной способности ул. Спартаковской и ул. Балковской с 29 сентября организовывается одностороннее движение на улицах 1-й и 2-й Пригородной согласно утвержденной схеме.
Соответствующие дорожные знаки уже установлены КП «СМЭП».
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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