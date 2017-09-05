«Укрзализныця» обещает сформировать ночной экспресс «Одесса – Львов» из новопостроенных вагонов с суперсовременным кофейным аппаратом

10:29 / 28.09.2017

ОДЕССА, 28 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — «Укрзализныця» обещает сформировать новый ночной экспресс «Одесса – Львов» из новопостроенных вагонов, укомплектованных современным кофейным аппаратом, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 28 сентября, в пресс-центре «Укрзализныци».

По информации пресс-центра, ПАО «Укрзализныця» приняло в эксплуатацию еще шесть новопостроенных купейных вагонов производства ОАО «Крюковский вагоностроительный завод». Теперь их уже 9 из 38, которые по договору завод должен поставить до конца 2017 года.

И. о. председателя правления «УЗ» Евгений Кравцов сообщил, что все новые вагоны «укомплектованы современным кофейным аппаратом, которого нет ни в одном поезде в европейских странах или странах СНГ».

«Эти вагоны построены в этом году. Они усовершенствованной конструкции, ведь в техническом задании на изготовление подвижного состава мы учитываем пожелания пассажиров. Из таких новых вагонов сформируем новый поезд — ночной экспресс «Одесса – Львов». Это популярное туристическое направление, на которое растет спрос. Поэтому мы решили к круглогодичным ежедневным трем парам поездов в этом направлении добавить новый. В общем мы будем улучшать сообщение областных центров», — рассказал Е. Кравцов.