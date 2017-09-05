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«Укрзализныця» обещает сформировать ночной экспресс «Одесса – Львов» из новопостроенных вагонов с суперсовременным кофейным аппаратом
10:29 / 28.09.2017

ОДЕССА, 28 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — «Укрзализныця» обещает сформировать новый ночной экспресс «Одесса – Львов» из новопостроенных вагонов, укомплектованных современным кофейным аппаратом, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 28 сентября, в пресс-центре «Укрзализныци».

По информации пресс-центра, ПАО «Укрзализныця» приняло в эксплуатацию еще шесть новопостроенных купейных вагонов производства ОАО «Крюковский вагоностроительный завод». Теперь их уже 9 из 38, которые по договору завод должен поставить до конца 2017 года.

И. о. председателя правления «УЗ» Евгений Кравцов сообщил, что все новые вагоны «укомплектованы современным кофейным аппаратом, которого нет ни в одном поезде в европейских странах или странах СНГ».

«Эти вагоны построены в этом году. Они усовершенствованной конструкции, ведь в техническом задании на изготовление подвижного состава мы учитываем пожелания пассажиров. Из таких новых вагонов сформируем новый поезд — ночной экспресс «Одесса – Львов». Это популярное туристическое направление, на которое растет спрос. Поэтому мы решили к круглогодичным ежедневным трем парам поездов в этом направлении добавить новый. В общем мы будем улучшать сообщение областных центров», — рассказал Е. Кравцов.

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Пётр Липовенко
«Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»», — глава Ассоциации «Аэропорты Украины»
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
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