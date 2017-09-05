Несколько пассажирских поездов следуют по измененным маршрутам из-за ЧС на военных складах в Винницкой области

10:21 / 27.09.2017

ОДЕССА, 27 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Из-за ситуации с боеприпасами на военных складах в Винницкой области сегодня по измененному маршруту курсируют 47 пассажирских поездов, в том числе на Одессу, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 27 сентября, в пресс-центре «Укрзализныци».

По информации пресс-центра, из-за чрезвычайной ситуации с боеприпасами на военных складах возле станции Калиновка Винницкой области по измененному маршруту курсируют 47 пассажирских поездов. Их время задержки в пути составит до 5 часов, а отдельных поездов — до 8 ч. Железнодорожный перегон Сосенка — Калиновка с 22:10 вчерашнего дня остается полностью закрытым для движения поездов в связи с принятыми мерами безопасности. Персонал 6 станций и одного разъезда эвакуирован. Подготовлены для работы с работниками ГСЧС 3 пожарных поезда.

В частности, по измененному маршруту курсируют поезда: №24 Одесса — Москва, №84 Одесса — Ковель, №106 Одесса — Киев, №146 Измаил — Киев, №105 Киев — Одесса, №83 Ковель — Одесса, №93 Минск — Одесса, №764 Одесса — Киев, №145 Киев — Измаил, №23 Москва — Одесса и № 763 Киев — Одесса.

ПАО «Укрзализныця» просит пассажиров с пониманием отнестись к ситуации и внимательно слушать объявления на станциях, уточнять информацию на вокзалах по времени отправления и прибытия поездов.