Маршрут проходящих по центру Одессы международных велогонок в следующем году будет пересмотрен

09:54 / 25.09.2017

ОДЕССА, 25 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Маршрут проходящих по центру Одессы международных велогонок «Tour de Ribas» и «Odessa Grand Prix» в следующем году будет пересмотрен из-за предоставляемых горожанам неудобств, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом начальник Управления по физической культуре и спорту Одесского городского совета Руслан Пуздрач сообщил сегодня, 25 сентября, на аппаратном совещании в мэрии.

Докладывая о мероприятиях, направленных на популяризацию физической культуры и спорта в нашем городе, начальник управления отметил: «5-6 августа в Одессе традиционно прошли велосипедные гонки «Тур де Рибас» и «Гран-При Одесса». В целом мероприятие прошло достаточно успешно, однако в будущем году с целью минимизировать неудобства для граждан будет пересмотрен маршрут и формат гонки».

Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», в связи с проведением международных велогонок в Одессе 5-6 августа перекрывалось движение в центральной части города и был изменён ряд маршрутов общественного транспорта.

Также коммунальщиками пришлось заасфальтировать часть участков аутентичной брусчатки на Пушкинской, чтобы избежать травмирования участников соревнований, а после гонок снимать асфальт.

СПРАВКА: Международные велосипедные гонки «Tour de Ribas» и «Odessa Grand Prix» впервые прошли в 1995 году, а в 2015 году «Odessa Grand Prix» вошла в календарь Международного Союза Велосипедистов.

Это спортивное событие проводится для утверждения в молодежной среде здорового и активного образа жизни, а также укрепления международных связей между Одесским регионом и Европой. Для участия в велогонках 2017 года были заявлены 15 команд из 6 стран мира — в целом около 80 спортсменов.