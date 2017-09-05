|
|
Маршрут проходящих по центру Одессы международных велогонок в следующем году будет пересмотрен
09:54 / 25.09.2017
ОДЕССА, 25 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Маршрут проходящих по центру Одессы международных велогонок «Tour de Ribas» и «Odessa Grand Prix» в следующем году будет пересмотрен из-за предоставляемых горожанам неудобств, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом начальник Управления по физической культуре и спорту Одесского городского совета Руслан Пуздрач сообщил сегодня, 25 сентября, на аппаратном совещании в мэрии.
Докладывая о мероприятиях, направленных на популяризацию физической культуры и спорта в нашем городе, начальник управления отметил: «5-6 августа в Одессе традиционно прошли велосипедные гонки «Тур де Рибас» и «Гран-При Одесса». В целом мероприятие прошло достаточно успешно, однако в будущем году с целью минимизировать неудобства для граждан будет пересмотрен маршрут и формат гонки».
Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», в связи с проведением международных велогонок в Одессе 5-6 августа перекрывалось движение в центральной части города и был изменён ряд маршрутов общественного транспорта.
Также коммунальщиками пришлось заасфальтировать часть участков аутентичной брусчатки на Пушкинской, чтобы избежать травмирования участников соревнований, а после гонок снимать асфальт.
СПРАВКА: Международные велосипедные гонки «Tour de Ribas» и «Odessa Grand Prix» впервые прошли в 1995 году, а в 2015 году «Odessa Grand Prix» вошла в календарь Международного Союза Велосипедистов.
Это спортивное событие проводится для утверждения в молодежной среде здорового и активного образа жизни, а также укрепления международных связей между Одесским регионом и Европой. Для участия в велогонках 2017 года были заявлены 15 команд из 6 стран мира — в целом около 80 спортсменов.
|
Поиск:
Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
Loading...
Последние новости:
17:39 25.09.2017
Губернатор требует разобраться с незаконно построенными коттеджами на территории национального парка
16:14 25.09.2017
15:35 25.09.2017
14:46 25.09.2017
14:43 25.09.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.761
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»