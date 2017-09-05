24 сентября будут изменены маршруты городского транспорта в связи с соревнованиями по триатлону

13:55 / 22.09.2017

ОДЕССА, 22 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В связи с проведением в Одессе турниров по триатлону 24 сентября будут изменены некоторые маршруты общественного транспорта, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 22 сентября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, 23-24 сентября в Одессе состоятся турниры Кубка Украины по триатлону среди юношей, Детской триатлонной лиги Украины, открытого чемпионата Одесской области по триатлону среди возрастных групп. В соревнованиях примут участие спортсмены возрастной категории от 7 до 60 лет.

Начало соревнований 23 сентября — в 14:00 (возможны уточнения программы в связи с погодными условиями).

В связи с проведением состязаний по триатлону, 24 сентября с 09:00 до 14:00 Департаментом транспорта связи и организации дорожного движения вносит изменения временного характера в схемы движения городского общественного транспорта.

Автобусные маршруты №№ 9, 129, 137, 146, 185, 242 по направлению движения к Пересыпским мостам будут следовать от 5-й ст. Фонтанской дороги по Фонтанской дороге, ул. Сегедской, просп. Гагарина, на просп. Шевченко и далее по маршруту; по направлению движения к 5-й ст. Б. Фонтана — от просп. Шевченко на просп. Гагарина, ул. Сегедскую, Фонтанскую дорогу и далее по маршруту.

Троллейбусные маршруты №№7, 9: по направлению движения к ж/д вокзалу — от 5-й ст. Фонтанской дороги на Фонтанскую дорогу, ул. Сегедскую, просп. Гагарина, просп. Шевченко и далее по маршруту; по направлению движения к 5-й ст. Фонтанской дороги — от ул. Канатной (ул. Пироговская) на ул. Сегедскую, Фонтанскую дорогу, 5-ю ст. Фонтанской дороги и далее по маршруту.

Работа троллейбусного маршрута №5 будет приостановлена.

Автобусный маршрут №198 по направлению движения к ж/д вокзалу будет следовать от пл. Десятого апреля на ул. Черняховского, Фонтанскую дорогу, ул. Сегедскую, просп. Гагарина, просп. Шевченко и далее по маршруту; по направлению движения к Аркадии — от просп. Шевченко на просп. Гагарина, ул. Сегедскую, Фонтанскую дорогу, ул. Черняховского, пл. Десятого апреля и далее по маршруту.

Автобусный маршрут №115 по направлению движения к Аркадии — от просп. Шевченко на просп. Гагарина, ул. Сегедскую, Фонтанскую дорогу, ул. Черняховского и далее по маршруту; по направлению движения к пос. Сахарный — от пл. Десятого апреля на ул. Черняховского, Фонтанскую дорогу, ул. Сегедскую, просп. Гагарина, просп. Шевченко и далее по маршруту.