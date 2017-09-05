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24 сентября будут изменены маршруты городского транспорта в связи с соревнованиями по триатлону
13:55 / 22.09.2017
ОДЕССА, 22 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В связи с проведением в Одессе турниров по триатлону 24 сентября будут изменены некоторые маршруты общественного транспорта, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 22 сентября, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, 23-24 сентября в Одессе состоятся турниры Кубка Украины по триатлону среди юношей, Детской триатлонной лиги Украины, открытого чемпионата Одесской области по триатлону среди возрастных групп. В соревнованиях примут участие спортсмены возрастной категории от 7 до 60 лет.
Начало соревнований 23 сентября — в 14:00 (возможны уточнения программы в связи с погодными условиями).
В связи с проведением состязаний по триатлону, 24 сентября с 09:00 до 14:00 Департаментом транспорта связи и организации дорожного движения вносит изменения временного характера в схемы движения городского общественного транспорта.
Автобусные маршруты №№ 9, 129, 137, 146, 185, 242 по направлению движения к Пересыпским мостам будут следовать от 5-й ст. Фонтанской дороги по Фонтанской дороге, ул. Сегедской, просп. Гагарина, на просп. Шевченко и далее по маршруту; по направлению движения к 5-й ст. Б. Фонтана — от просп. Шевченко на просп. Гагарина, ул. Сегедскую, Фонтанскую дорогу и далее по маршруту.
Троллейбусные маршруты №№7, 9: по направлению движения к ж/д вокзалу — от 5-й ст. Фонтанской дороги на Фонтанскую дорогу, ул. Сегедскую, просп. Гагарина, просп. Шевченко и далее по маршруту; по направлению движения к 5-й ст. Фонтанской дороги — от ул. Канатной (ул. Пироговская) на ул. Сегедскую, Фонтанскую дорогу, 5-ю ст. Фонтанской дороги и далее по маршруту.
Работа троллейбусного маршрута №5 будет приостановлена.
Автобусный маршрут №198 по направлению движения к ж/д вокзалу будет следовать от пл. Десятого апреля на ул. Черняховского, Фонтанскую дорогу, ул. Сегедскую, просп. Гагарина, просп. Шевченко и далее по маршруту; по направлению движения к Аркадии — от просп. Шевченко на просп. Гагарина, ул. Сегедскую, Фонтанскую дорогу, ул. Черняховского, пл. Десятого апреля и далее по маршруту.
Автобусный маршрут №115 по направлению движения к Аркадии — от просп. Шевченко на просп. Гагарина, ул. Сегедскую, Фонтанскую дорогу, ул. Черняховского и далее по маршруту; по направлению движения к пос. Сахарный — от пл. Десятого апреля на ул. Черняховского, Фонтанскую дорогу, ул. Сегедскую, просп. Гагарина, просп. Шевченко и далее по маршруту.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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