«Укрзализныця» назначила на середину октября дополнительный поезд «Одесса — Львов»

09:06 / 21.09.2017

ОДЕССА, 21 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — «Укрзализныця» назначила на середину октября 5 дополнительных поездов, в том числе сообщением «Одесса — Львов», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 21 сентября, в пресс-центре «Укрзализныци».

Как отметили в пресс-центре, «для удобных путешествий пассажиров во время празднования Дня украинского казачества и Покрова Пресвятой Богородицы, которые отмечаются в один день, 14 октября», «Укрзализныця» уже назначила 5 дополнительных поездов в период с 13 по 17 октября и планирует назначить на эти дни еще ряд дополнительных поездов на других популярных направлениях.

В частности, назначен дополнительный поезд №227/228 «Одесса – Львов» отправлением из Одессы 13, 15, 17 октября, обратно из Львова — 14 и 16 октября.

Рассматривается также возможность назначения на праздничные даты с 13 по 17 октября дополнительного поезда «Харьков – Одесса».