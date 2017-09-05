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«Укрзализныця» назначила на середину октября дополнительный поезд «Одесса — Львов»
09:06 / 21.09.2017
ОДЕССА, 21 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — «Укрзализныця» назначила на середину октября 5 дополнительных поездов, в том числе сообщением «Одесса — Львов», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 21 сентября, в пресс-центре «Укрзализныци».
Как отметили в пресс-центре, «для удобных путешествий пассажиров во время празднования Дня украинского казачества и Покрова Пресвятой Богородицы, которые отмечаются в один день, 14 октября», «Укрзализныця» уже назначила 5 дополнительных поездов в период с 13 по 17 октября и планирует назначить на эти дни еще ряд дополнительных поездов на других популярных направлениях.
В частности, назначен дополнительный поезд №227/228 «Одесса – Львов» отправлением из Одессы 13, 15, 17 октября, обратно из Львова — 14 и 16 октября.
Рассматривается также возможность назначения на праздничные даты с 13 по 17 октября дополнительного поезда «Харьков – Одесса».
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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