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Назначен дополнительный утренний маршрут от Лузановки до Пересыпских мостов
13:55 / 19.09.2017
ОДЕССА, 19 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В связи с капремонтом транспортной развязки в районе Пересыпских мостов с 7:00 до 8:30 работает дополнительный автобус №190к от Лузановки до Пересыпских мостов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 19 сентября, в Департаменте информации Одесского городского совета.
Как отметили в департаменте, в связи с проведением работ по капитальному ремонту транспортной развязки на пересечении ул. Балковской, ул. Атамана Головатого, ул. Одария, ул. Черноморского казачества и с целью организации доставки одесситов и гостей города к Пересыпским мостам в утренние часы, с 07:00 до 8:30, организована дополнительная подача автобусов маршрута №190к от Лузановки до Пересыпских мостов.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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