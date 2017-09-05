Назначен дополнительный утренний маршрут от Лузановки до Пересыпских мостов

13:55 / 19.09.2017

ОДЕССА, 19 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В связи с капремонтом транспортной развязки в районе Пересыпских мостов с 7:00 до 8:30 работает дополнительный автобус №190к от Лузановки до Пересыпских мостов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 19 сентября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как отметили в департаменте, в связи с проведением работ по капитальному ремонту транспортной развязки на пересечении ул. Балковской, ул. Атамана Головатого, ул. Одария, ул. Черноморского казачества и с целью организации доставки одесситов и гостей города к Пересыпским мостам в утренние часы, с 07:00 до 8:30, организована дополнительная подача автобусов маршрута №190к от Лузановки до Пересыпских мостов.