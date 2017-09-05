|
|
Ежегодная хасидская программа стартовала в Одесском аэропорту
17:21 / 18.09.2017
ОДЕССА, 18 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Международном аэропорту «Одесса» стартовала ежегодная хасидская программа, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 18 сентября, в пресс-службе Международного аэропорта «Одесса».
По информации пресс-службы, 17 сентября в Международном аэропорту «Одесса» стартовала ежегодная программа приема паломников — хасидов, направляющихся в Умань на празднование еврейского Нового года Рош-а-Шана. Всего через одесские воздушные ворота в Украину прибудет порядка 6,5 тысяч паломников из Тель-Авива, для чего будет выполнено 29 чартерных рейсов.
«Особенностью этого года является то, что обслуживание прибывающих паломников будет происходить в недавно открывшемся новом пассажирском терминале аэропорта. В аэропорту для паломников созданы дополнительные условия для комфортного пребывания, а также организована специальная схема размещения и движения на привокзальной территории пасажирского автотранспорта, который доставит паломников в Умань. На период хасидской программы в аэропорту усилены меры безопасности. В организации мер безопасности принимают участие как украинские, так и израильские специалисты», — отметили в пресс-службе.
Завершится хасидская программа в Международном аэропорту «Одесса» 25 сентября.
|
Поиск:
Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
Loading...
Последние новости:
18:31 18.09.2017
18:23 18.09.2017
17:59 18.09.2017
«Расследование трагедии в лагере «Виктория» должно быть абсолютно прозрачным и выяснить всю цепь событий», — Зубко
16:24 18.09.2017
15:48 18.09.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.030
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»