Ежегодная хасидская программа стартовала в Одесском аэропорту

17:21 / 18.09.2017

ОДЕССА, 18 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Международном аэропорту «Одесса» стартовала ежегодная хасидская программа, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 18 сентября, в пресс-службе Международного аэропорта «Одесса».

По информации пресс-службы, 17 сентября в Международном аэропорту «Одесса» стартовала ежегодная программа приема паломников — хасидов, направляющихся в Умань на празднование еврейского Нового года Рош-а-Шана. Всего через одесские воздушные ворота в Украину прибудет порядка 6,5 тысяч паломников из Тель-Авива, для чего будет выполнено 29 чартерных рейсов.

«Особенностью этого года является то, что обслуживание прибывающих паломников будет происходить в недавно открывшемся новом пассажирском терминале аэропорта. В аэропорту для паломников созданы дополнительные условия для комфортного пребывания, а также организована специальная схема размещения и движения на привокзальной территории пасажирского автотранспорта, который доставит паломников в Умань. На период хасидской программы в аэропорту усилены меры безопасности. В организации мер безопасности принимают участие как украинские, так и израильские специалисты», — отметили в пресс-службе.

Завершится хасидская программа в Международном аэропорту «Одесса» 25 сентября.