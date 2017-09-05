«Одесгорэлектротранс» подготовил к выходу на маршрут очередной трамвай своей сборки

09:07 / 15.09.2017

ОДЕССА, 15 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Рабочие КП «Одесгорэлектротранс» подготовили к выходу на маршрут очередной новый частично низкопольный трамвай, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 15 сентября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, в вагоно-ремонтных мастерских КП «ОГЭТ» завершен капитальный ремонт бокса, где собираются и ремонтируются трамваи. В настоящий момент рабочие подготовили к выходу на маршрут очередной новый частично низкопольный трамвай.

Как отметил директор КП “Одесгорэлектротранс” Дмитрий Жеман, трамвай оборудован пандусом для заезда пассажиров на инвалидных колясках, визуальной информационной системой оповещения маршрута следования для пассажиров с нарушениями слухового аппарата, а также звуковой информационной системой для оповещения пассажиров с недостатками зрения. При производстве салона были применены качественно новые материалы. Остекление трамвая выполнено с применением тонированного стекла, что уменьшает попадание солнечного света в салон.

На сегодняшний день на маршрутах города уже работают 9 модернизированных трамвайных вагонов. До конца года планируется выпустить еще 5 вагонов.

Мэр Одессы Геннадий Труханов во время посещения мастерских отметил: «Впервые за долгие годы городская власть системно подходит к вопросу развития городского электротранспорта. Программой предусмотрено не только обновление парка трамваев и троллейбусов, но и создание условий труда для людей, которые эту технику обслуживают, ремонтируют и модернизируют».