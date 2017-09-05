Губернатор заговорил об «инфраструктурной революции» для региона

11:08 / 14.09.2017

ОДЕССА, 14 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов считает, что вместо «латания дыр» на дорогах, области нужна «инфраструктурная революция», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 14 сентября, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

Так, вчера, 13 сентября, в ОГА обсуждалась тема нового инфраструктурного объекта на черноморском побережье. В течение последних 30 лет на автодороге «Одесса – Черноморск» эксплуатируется понтонная переправа, которая требует постоянного ремонта. К следующему туристическому сезону ее должен заменить современный мостовой переход через Сухой Лиман.

«Построение мостового перехода необходимо, потому что он соединяет порты Одесской области. Кроме поставки грузов, объект пригодится всем жителям Черноморска и гостям области... В следующем году мы ожидаем 5 миллионов туристов», — сообщил М. Степанов.

В ходе обсуждения было отмечено, что проект реализуется на средства государственного, городского бюджета и ГП «Администрации морских портов Украины». Финансовую помощь также предоставит Государственный фонд регионального развития.

«По согласованию с Кабинетом Министров Украины на строительство выделят еще 70 миллионов гривен. Первый транш, который составляет почти 58 млн. гривен, уже направлен в Черноморск. Такой подход более целесообразен экономически, чем постоянный ремонт устаревшего сооружения», — подчеркнул заместитель Черноморского городского головы Юрий Крук.

Всего на строительство мостового перехода потратят более 130 млн. гривен.