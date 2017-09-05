Более 6 тысяч вагонов отремонтировано за 8 месяцев на ОЖД

10:00 / 14.09.2017

ОДЕССА, 14 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За 8 месяцев 2017 года в вагонных депо регионального филиала «Одесская железная дорога» ПАО УЗ отремонтирован 6 тысяч 101 грузовой вагон, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 14 сентября, в пресс-центре ОЖД.

По информации пресс-центра, плановое задание и показатели аналогичного периода прошлого года по ремонту вагонов на ОЖД перевыполнены на 3%.

Всего отремонтирован 6 тыс. 101 вагон.

В том числе обновлено деповским ремонтом 4 тыс. 883 вагона: зерновозов — 2 тыс. 29; полувагонов — 1 тыс. 627; цистерн — 284; платформ фитинговых — 145; универсальных крытых — 143; и 734 — другого рода вагонов.

Кроме того, капитально отремонтировано 1 тыс. 139 вагонов: цистерн — 246; полувагонов — 220; зерновозов — 154; универсальных крытых — 4; и другого рода вагонов — 515.

Наибольшее количество вагонов было отремонтировано в вагонных депо ст. Знаменка (1 тыс. 654); ст. им. Т. Шевченко (1 тыс. 357); ст. Херсон (1 тыс. 158); ст. Помошная (1 тыс. 138). Еще 399 единиц отремонтировано в вагонном депо ст. Одесса-Застава-I и 395 — в вагонном депо ст. Подольск.

Кроме того, в этом году в вагонном депо Подольска был проведен ремонт 10 машин путевой техники, в т. ч. ремонт 2 машин ДГКу и автомотрисы АДМ-1.