Начат очередной этап капремонта транспортной развязки в районе Пересыпских мостов

17:28 / 12.09.2017

ОДЕССА, 12 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С понедельника, 11 сентября, специалисты приступили к очередному этапу работ по капитальному ремонту транспортной развязки на перекрестке улиц: Балковской — Атамана Головатого – Одария — Черноморского казачества, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 12 сентября, в Департаменте информации Одесского горсовета.

В департаменте напомнили, что цель работ — обеспечение беспрерывного сообщения трамвая с поселка Котовского к ж/д вокзалу, а также обустройство дополнительного трамвайного полотна от моста Пересыпь.

Так, с 11 сентября стартовал очередной этап работ: на пересечении улиц Черноморского казачества и Одария демонтированы трамвайное полотно и опоры КП «Одесгорэлектротранс». Транспортное движение на данном участке временно остановлено. На сегодняшний день здесь ведутся подготовительные работы: устройство траншей для прокладки водопровода и работы по устройству дорожного корыта. Далее на данном участке будут выполнены работы по укладке новых трамвайных путей, установке новых опор контактной трамвайной сети и устройству тротуаров.

Кроме того, в настоящее время продолжаются работы по укладке фигурных элементов мощения на тротуарах транспортной развязки.

Также продолжаются работы по комплексному благоустройству территории Пересыпских мостов.

В департаменте также добавили, что, в связи с проведением ремонтных работ, с 11 сентября внесены коррективы в график движения трамваев и троллейбусов: увеличено количество вагонов на маршрутах №1 и 7, которые следуют от завода «Центролит» до гидропарка «Лузановка». Кроме того, увеличено количество подвижного состава на троллейбусном маршруте №10.