«Постройка новой ВПП позволит увеличить пассажиропоток одесского аэропорта вдвое», — пресс-служба «МАО»

11:20 / 09.09.2017

ОДЕССА, 09 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По информации ООО «Международный аэропорт «Одесса», постройка новой взлетно-посадочной полосы позволит увеличить пассажиропоток одесского аэропорта вдвое, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 9 сентября, в пресс-службе «МАО».

Как отметили в пресс-службе, состоявшееся 8 сентября событие, приуроченное к началу строительства новой взлетно-посадочной полосы — закладка Премьер-министром, губернатором и мэром капсулы на месте начала постройки — стало возможно благодаря общим усилиям и взаимодействию Правительства, органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Так, 6 сентября 2017 года на заседании Кабинетом Министров Украины принято постановление, которым определен механизм и источники финансирования в 2017 году «Программы развития аэропортов Украины до 2023 года». В том числе предусматривается, что значительная часть средств (а именно 500 млн. грн.) будет направлена до конца 2017 года для реализации проекта строительства новой взлетно-посадочной полосы (аэродромного комплекса) в одесском аэропорту. В целом же стоимость проекта составит порядка 1 млрд. 679,94 млн. грн.

В итоге одним из этапов развития аэропорта «Одесса» станет строительство государством новой взлетно-посадочной полосы длиной 2 тыс. 800 метров с комплексом необходимых рулежных дорожек и оборудования для захода на посадку по категории III-а (ІКАО). Под ее строительство отведен земельный участок, получена экспертиза проектно-сметной документации и утверждён титул строительства.

Целью строительства данного объекта является повышение безопасности полетов, а также возможность принимать более тяжелые типы воздушных суден, включая Boeing-767, что будет способствовать росту пассажиропотока вдвое. Несущая способность новой полосы будет почти в 2 раза больше существующей (классификационное число прочности покрытия (PCN) новой полосы 64, против 35 — существующей).

Также в рамках проекта планируется установить светосигнальное, радионавигационное и метеорологическое оборудование для сертифицированного захода на посадку по категории III-а (ІКАО) (существующая полоса сертифицирована по категории І (ІКАО).

Напомним, что Премьер-министр обозначил строки строительства новой ВПП в пределах 30 месяцев.