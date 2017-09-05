«Транзитный товарооборот через территорию Украины может возрасти в 20 раз», — Премьер-министр

16:14 / 08.09.2017

ОДЕССА, 08 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что максимально возможный товарооборот через территорию Украины, при благоприятных для транзита условиях, может достичь 300 млрд. долларов США, что в 20 раз больше существующего уровня, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили в пресс-службе КМУ, об этом глава Правительства заявил сегодня, 8 сентября, на проходящей в Одессе Международной транспортной конференции высокого уровня «Интегрированные транспортные коридоры Европа — Азия».

Как подчеркнул В. Гройсман, конференция является одной из основных платформ для обсуждения ключевых вопросов развития глобальной транспортно-логистической сети, которые требуют принятия решений на высоком политическом уровне. И место проведения мероприятия — Одесса — не случайно, поскольку Украине принадлежит ключевая роль в перевозках между Европой и Азией.

«Мы имеем порты, имеем границу с ЕС, имеем Соглашение о свободной торговле с европейскими партнерами, введен безвизовый режим. Мы развиваем железные дороги, которые с каждым годом будут становиться более надежными партнерами. Мы растем экономически. Поэтому мы должны сочетать наши возможности и возможности наших партнеров», — сказал Премьер.

Он также добавил, что максимально возможный товарооборот через территорию Украины, при благоприятных для транзита условиях, может достичь 300 млрд. долларов, что в 20 раз больше нынешнего уровня, и работа в данном направлении уже ведется. Речь о масштабной программе развития дорожного хозяйства, корпоратизации «Укрзализныци», либерализации доступа к авиационному, автомобильному, водному транспорту, железнодорожно-паромному сообщению, развитии речного судоходства.

Отдельное внимание правительство уделяет реформированию тарифной политики, прежде всего в портах и на железных дорогах. Так, установлены льготные тарифные условия на железнодорожные перевозки «Юг – Запад – Юг» в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута. На днях принято решение об уменьшении с 1 января 2018 года всех портовых сборов на 20% для нетранзитных грузов и на 75% для нефтяных и нефтепродуктовых танкеров в порту «Южный».

«Мы встречаемся с бизнесом, и он подтверждает правильность взятого нами курса на развитие транспортной составляющей экономики», — добавил В. Гройсман.