Железные дороги Украины, Грузии и Азербайджана намерены создать СП для оперирования черноморскими паромами

13:26 / 08.09.2017

ОДЕССА, 08 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — «Укрзализныця», Грузинская и Азербайджанская железные дороги подписали в Одессе меморандум о создании совместного предприятия для оперирования паромами на Чёрном море, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 8 сентября, в пресс-центре «Укрзализныци».

По информации пресс-центра, сегодня, 8 сентября, в Одессе во время II Международной транспортной конференции высокого уровня «Интегрированные транспортные коридоры Европа — Азия» был подписан Меморандум о сотрудничестве по совместной эксплуатации постоянного железнодорожно-паромного сообщения для развития грузовых перевозок по маршруту ЕС — Украина — Черное море — Грузия — Азербайджан — Каспийское море — страны Азиатского региона с использованием паромов ПАО «Укрзализныця». Меморандум подписали и. о. председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов, генеральный директор — председатель Совета директоров АО «Грузинская железная дорога» Мамука Бахтадзе и председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов.

Меморандум предусматривает создание совместного предприятия для оперирования паромами ПАО «Укрзализныця» для развития маршрута Балтийское море — Черное море — Каспийское море.

«Партнерство с нашими коллегами из Грузии открывает новые перспективы по реализации этого проекта. Для обеспечения конкурентных перевозок необходимо создать не только современную систему железнодорожных грузовых перевозок, но и организовать комплексную работу с использованием паромных переправ и наладить тесное сотрудничество между железными дорогами. Именно этому будет способствовать создание совместного предприятия для оперирования паромами», — отметил Е. Кравцов.

В пресс-центре напомнили, что на балансе ПАО «Укрзализныця» находятся два парома — «Герои Плевны» и «Герои Шипки». На сегодня эти паромы получили Свидетельства о праве собственности и свидетельства о праве плавания под Государственным флагом Украины, на паром «Герои Шипки» получено Свидетельство о минимальном составе экипажа.