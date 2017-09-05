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Официально открыт новый контейнерный маршрут из Южного в Днепр
11:07 / 07.09.2017

ОДЕССА, 07 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Вчера, 6 сентября, был открыт новый контейнерный маршрут между Контейнерным терминалом «ТИС» в порту «Южный» Днепропетровским речным портом, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как отметил на торжественной церемонии открытия директор Контейнерного терминала «ТИС» Егор Гребенников, еженедельный круговой контейнерный поезд был запущен в тестовом режиме между Контейнерным терминалом и Днепропетровским речным портом ещё в мае 2017 года. Это совместный проект компаний «ТИС», Укрречфлота и Maersk Line. На сегодня поезд совершил уже 14 кругорейсов и принимает не только контейнеры Maersk Line, но и других линий.

«Железнодорожная доставка контейнеров быстрее и на треть выгоднее автомобильной», — подчеркнул Е. Гребенников, также отметив, что у железнодорожных контейнерных платформ нет проблемы с ограничениями по весу, поэтому контейнерный поезд позволит украинским грузовладельцам использовать полную грузоподъёмность контейнера — до 29 тонн, совершенно легально обходя при этом максимально разрешённую для автомобильных дорог Украины нагрузку в 24 тонны.

Загружая контейнеры на 15-20% больше веса, собственники груза получают значительную экономию на логистике. Кроме того, это позволяет не разрушать дороги грузовиками с превышениям максимальной нагрузки на ось.

Ёмкость одного контейнерного состава составляет 100 TEU. Дистанцию в 630 км поезд преодолевает за 19 часов, что в 4 раза быстрее времени обычных поставок по железной дороге.

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Пётр Липовенко
«Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»», — глава Ассоциации «Аэропорты Украины»
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
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