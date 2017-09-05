Эксперты-железнодорожники из 5 стран обсуждают в Одессе международный транспортный маршрут «Юг – Запад»

16:53 / 06.09.2017

ОДЕССА, 06 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе собралась рабочая группа по развитию международного транспортного маршрута «Юг – Запад» с участием экспертов-железнодорожников из 5 стран Европы и Азии, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 6 сентября, в пресс-центре «Укрзализныци».

По информации пресс-службы, сегодня, 6 сентября, в Одессе началось заседание рабочей группы по развитию международного транспортного маршрута «Юг – Запад». В состав группы входят железнодорожники из 5 стран: Украины, Ирана, Азербайджана, Грузии и Польши. Проект по развитию маршрута предусматривает организацию контейнерных грузоперевозок из Индии/стран Персидского залива через Иран, Азербайджан, Грузию, Украину, Польшу в страны ЕС и обратно.

Как подчеркнули в пресс-центре, одно из главных преимуществ международного транспортного маршрута «Юг – Запад» в том, что он уменьшает время на перевозку грузов между этими странами. Доставлять грузы этим транспортным маршрутом в три раза быстрее, чем альтернативными — 12 дней вместо 35-37 дней.

Сейчас осуществляется работа по развитию перевозок контейнерных грузов на маршруте, а также для удобства клиентов разработаны единые тарифы и единые документы. Для дальнейшего развития маршрута продолжается работа по совершенствованию инфраструктуры, что позволит создать конкурентоспособный транспортный продукт и привлечь на транспортный маршрут большие объемы грузов.

«Развитие международного транспортного маршрута «Юг – Запад» будет способствовать укреплению экономических отношений между странами-участниками проекта, увеличению транзитной пропускной способности и экспортно-импортного потенциала, улучшению товарооборота этим транспортным маршрутом, лучшему доступу стран-участниц проекта к международному рынку транспортно-логистических услуг», — также отметили в пресс-центре.

Эксперты рабочей группы по развитию маршрута также начали работу над Положением о Координационном комитете по развитию транспортного маршрута «Юг – Запад». Заседание Координационного комитета состоится 7 сентября.