Дополнительные автобусы обещают пустить в сторону поселка Котовского на время ремонта трамвайной развязки

15:47 / 06.09.2017

ОДЕССА, 06 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Городские власти обещают увеличить количество автобусов на маршрутах в сторону поселка Котовского на время ремонта трамвайной развязки и прекращения движения трёх трамвайных маршрутов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 6 сентября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как отметили в департаменте, в связи с капитальным ремонтом трамвайной развязки на пересечении улиц Балковской, Атамана Головатого, Одария и Черноморского казачества с 11 сентября на время проведения ремонтных работ будет прекращено движение трамвайных маршрутов №№1, 6, 7.

«Для удобства пассажиров данного направления количество автобусов на маршрутах в сторону поселка Котовского будет увеличено», — подчеркнули в департаменте.