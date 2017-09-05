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Дополнительные автобусы обещают пустить в сторону поселка Котовского на время ремонта трамвайной развязки
15:47 / 06.09.2017
ОДЕССА, 06 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Городские власти обещают увеличить количество автобусов на маршрутах в сторону поселка Котовского на время ремонта трамвайной развязки и прекращения движения трёх трамвайных маршрутов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 6 сентября, в Департаменте информации Одесского городского совета.
Как отметили в департаменте, в связи с капитальным ремонтом трамвайной развязки на пересечении улиц Балковской, Атамана Головатого, Одария и Черноморского казачества с 11 сентября на время проведения ремонтных работ будет прекращено движение трамвайных маршрутов №№1, 6, 7.
«Для удобства пассажиров данного направления количество автобусов на маршрутах в сторону поселка Котовского будет увеличено», — подчеркнули в департаменте.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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