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Руководители железных дорог пяти стран соберутся в четверг в Одессе
11:25 / 05.09.2017
ОДЕССА, 05 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Руководители железных дорог пяти стран соберутся в четверг, 7 сентября, в Одессе для обсуждения развития международного транспортного маршрута «Юг — Запад — Юг», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 5 сентября, в пресс-центре ПАО «Укрзализныця».
По информации пресс-центра, 7 сентября в Одессе руководители железных дорог пяти стран — Украины, Ирана, Азербайджана, Грузии и Польши — планируют подписать протокол заседания Координационного комитета по развитию международного транспортного маршрута «Юг — Запад — Юг».
Украинскую сторону будет представлять и. о. председателя правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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