Одесса > Новости > Транспорт Руководители железных дорог пяти стран соберутся в четверг в Одессе 11:25 / 05.09.2017 ОДЕССА, 05 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Руководители железных дорог пяти стран соберутся в четверг, 7 сентября, в Одессе для обсуждения развития международного транспортного маршрута «Юг — Запад — Юг», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 5 сентября, в пресс-центре ПАО «Укрзализныця». По информации пресс-центра, 7 сентября в Одессе руководители железных дорог пяти стран — Украины, Ирана, Азербайджана, Грузии и Польши — планируют подписать протокол заседания Координационного комитета по развитию международного транспортного маршрута «Юг — Запад — Юг». Украинскую сторону будет представлять и. о. председателя правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов. версия для печати