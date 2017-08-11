ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Последнее видео
Круглий стіл «Журналістські розслідування в Одесі»:
Инфографика
Курсы валют. Доллар США. Покупка:
Погода




Одесский аэропорт начал принимать пассажиров международных рейсов в новом терминале
13:24 / 02.09.2017

ОДЕССА, 02 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С начала сентября Международный аэропорт «Одесса» начал принимать пассажиров международных рейсов в новом терминале, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 2 сентября, в пресс-службе аэропорта.

Как отметили в пресс-службе, «Осуществлен плановый перевод части соответствующего пассажиропотока в современный инфраструктурный объект».

«Фактически речь идет о начале полноценной эксплуатации нового терминала для обслуживания прилета всех пассажиров аэропорта, что в конечном итоге будет способствовать увеличению пропускной способности воздушных ворот Южной Пальмиры в несколько раз», — отметил директор ООО «Международный аэропорт «Одесса» Павел Прусак.

Первых пассажиров новый терминал принял 15 апреля, когда началось обслуживание пассажиров внутренних рейсов. С сегодняшнего дня терминал стал полноценно принимать пассажиров как внутренних, так и международных рейсов.

«Это знаковое событие для жителей региона, получающих возможность не только комфортно путешествовать, но и достойно принимать своих гостей — будь-то деловые партнеры, туристы, друзья или родственники. Первое впечатление о городе человек получает именно в аэропорту, поэтому мы постарались сделать все возможное для того, чтобы одесситам сделать подарок ко дню города, а гостям южной столицы хотелось возвращаться сюда снова и снова», — подчеркнул П. Прусак.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Мнения
Сергей Гриневецкий
ПАМЯТИ ДРУГА....
11 августа скорбный день — день, когда несколько подлых выстрелов оборвали жизнь человека и журналиста Бориса Деревянко. Прошло двадцать лет, а мы по-прежнему собираемся у его могилы на втором христианском кладбище...

 
Loading...

Последние новости:
14:19 02.09.2017
«На месте ДТП в Черноморске взрыва автомобиля не было», — ГУНП
13:50 02.09.2017
Мэр открыл торжества о случаю Дня города и вручил знак отличия Почётного гражданина Одессы Сергею Гриневецкому
13:06 02.09.2017
USAID намерено реализовать в Одесской области ряд социальных и экономических программ
12:46 02.09.2017
Одесса празднует День рождения
12:18 02.09.2017
Полиция проводит проверку по факту ночной стрельбы на Куликовом поле


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.021