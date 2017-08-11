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Одесский аэропорт начал принимать пассажиров международных рейсов в новом терминале
13:24 / 02.09.2017
ОДЕССА, 02 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С начала сентября Международный аэропорт «Одесса» начал принимать пассажиров международных рейсов в новом терминале, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 2 сентября, в пресс-службе аэропорта.
Как отметили в пресс-службе, «Осуществлен плановый перевод части соответствующего пассажиропотока в современный инфраструктурный объект».
«Фактически речь идет о начале полноценной эксплуатации нового терминала для обслуживания прилета всех пассажиров аэропорта, что в конечном итоге будет способствовать увеличению пропускной способности воздушных ворот Южной Пальмиры в несколько раз», — отметил директор ООО «Международный аэропорт «Одесса» Павел Прусак.
Первых пассажиров новый терминал принял 15 апреля, когда началось обслуживание пассажиров внутренних рейсов. С сегодняшнего дня терминал стал полноценно принимать пассажиров как внутренних, так и международных рейсов.
«Это знаковое событие для жителей региона, получающих возможность не только комфортно путешествовать, но и достойно принимать своих гостей — будь-то деловые партнеры, туристы, друзья или родственники. Первое впечатление о городе человек получает именно в аэропорту, поэтому мы постарались сделать все возможное для того, чтобы одесситам сделать подарок ко дню города, а гостям южной столицы хотелось возвращаться сюда снова и снова», — подчеркнул П. Прусак.
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Сергей Гриневецкий
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