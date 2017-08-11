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В День города в Одессе вносятся изменения в работу транспорта
10:33 / 01.09.2017

ОДЕССА, 01 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В связи с проведением гала-концерта на Потемкинской лестнице во второй половине дня 2 сентября будет перекрыто движение автотранспорта на прилегающих улицах, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 1 сентября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, в связи с проведением гала-концерта на Потемкинской лестнице 2 сентября с 15:00 до 24:00 будет прекращено движение автотранспорта на некоторых участках улиц, в частности: по ул. Приморской (от Военного спуска к Польскому спуску), по Карантинном спуска (от ул. Канатной к Польскому спуску), по ул. Леха Качинского (от ул. Греческой до ул. Дерибасовской), по Польскому спуску (от ул. Бунина до ул. Приморской), по ул. Пушкинской (от ул. Греческой до ул. Ланжероновской), по ул. Ришельевской (от ул. Греческой до ул. Ланжероновской), по Военному спуску (от пер. Маяковского до ул. Приморской).

Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», в связи с празднованием Дня города 2 сентября также внесены изменения временного характера в схемы движения городского общественного транспорта.

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