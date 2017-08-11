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Движение транспорта на участке Екатерининской ограничат до ноября
15:19 / 31.08.2017
ОДЕССА, 31 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Частичное ограничение движения автотранспорта вводится на участке ул. Екатерининской до ноября, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 31 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, в связи с продлением срока ремонтно-реставрационных работ фасада жилого дома на ул. Екатерининской, 9, а также с целью обеспечения безопасности движения пешеходов до ноября этого года будет временно ограничено движение автотранспорта по улице Екатерининской — на участке от переулка Чайковского до улицы Ланжероновской.
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Сергей Гриневецкий
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