Одесса > Новости > Транспорт Движение транспорта на участке Екатерининской ограничат до ноября 15:19 / 31.08.2017 ОДЕССА, 31 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Частичное ограничение движения автотранспорта вводится на участке ул. Екатерининской до ноября, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 31 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета. По информации департамента, в связи с продлением срока ремонтно-реставрационных работ фасада жилого дома на ул. Екатерининской, 9, а также с целью обеспечения безопасности движения пешеходов до ноября этого года будет временно ограничено движение автотранспорта по улице Екатерининской — на участке от переулка Чайковского до улицы Ланжероновской. версия для печати