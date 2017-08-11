Одностороннее движение вводится в переулках Нахимова и Сабанском

13:35 / 31.08.2017

ОДЕССА, 31 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Еще два переулка в Одессе — Нахимова и Сабанский — с середины сентября станут односторонними, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 31 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, с 16 сентября в соответствии с новой схемой организации дорожного движения будет организовано одностороннее движение: по Сабанскому переулку — по направлению движения в сторону улицы Маразлиевской; по переулку Нахимова — по направлению в сторону улицы Канатной.

Соответствующие дорожные знаки уже установлены.