Изменения в работу транспорта будут внесены в Одессе в День города

14:10 / 29.08.2017

ОДЕССА, 29 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 2 сентября в связи с празднованием Дня города вносятся частичные изменения в работу транспорта, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 29 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как отметили в департаменте, в связи с празднованием Дня города 2 сентября вносятся изменения временного характера в схемы движения городского общественного транспорта.

В связи с проведением гала-концерта и других мероприятий до 01:00 (3 сентября) будет организована работа горэлектротранспорта на трамвайных маршрутах №№3, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 27, 28; троллейбусных маршрутах №№ 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10.

Работа городских автобусных маршрутов будет организована до 24:00.

В связи с перекрытием движения автотранспорта по ул. Приморской с 16:30 будет организована работа городского общественного транспорта по измененным схемам движения.

Автобусные маршруты №№110, 120, 190 по направлению движения к поселку Котовского будут следовать от ул. Польской на ул. Жуковского, ул. Екатерининскую, ул. Ланжероновскую, ул. Гаванную, пер. Маяковского, ул. Елисаветинскую, ул. Торговую, ул. Софиевскую, Спуск Маринеско, ул. Черноморского казачества и далее по маршруту; по направлению движения к ж/д вокзалу — от ул. Балковской на Спуск Маринеско, ул. Софиевскую, ул. Торговую, ул. Садовую, Соборную площадь, пл. Веры Холодной, ул. Бунина, ул. Польскую и далее по маршруту.

Автобусный маршрут №210 по направлению движения в сторону Пересыпских мостов — от ул. Пушкинской на ул. Жуковского, ул. Екатерининскую, ул. Ланжероновскую, ул. Гаванную, Военный спуск, ул. Приморскую и далее по маршруту; по направлению движения к ж/д вокзалу — от ул. Приморской на Военный спуск, пер. Маяковского, ул. Елисаветинскую, ул. Торговую, ул. Садовую, Соборную площадь, пл. Веры Холодной, ул. Бунина, ул. Ришельевскую и далее по маршруту.

Троллейбусный маршрут №10 будет ходить до ул. Греческой.

По окончании Гала-концерта будет организована подача автобусов для доставки горожан и гостей города к месту жительства по следующим направлениям: Котовское направление (место дислокации – от ул. Приморская, 15/17 в сторону моста «Пересыпь»); Таировское и Юго-западное (ж/м Черёмушки) направления (место дислокации – ул. Приморская (пл. Таможенная).