Временно изменены маршруты транспорта в объезд ремонтируемой теплотрассы на Базарной

13:32 / 18.08.2017

ОДЕССА, 18 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В связи с проведением реконструкции теплотрассы на ул. Базарной с 18 по 20 августа внесены изменения в схемы движения городского транспорта, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 18 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как отметили в департаменте, в связи с ремонтом теплотрассы на ул. Базарной, на участке от ул. Маразлиевской до ул. Осипова, вносятся изменения временного характера в схемы движения городского общественного транспорта.

Так, с 18 по 20 августа автобусные маршруты №№9, 137, 146, 223 по направлению движения к центру города будут следовать от ул. Канатной на ул. Б. Арнаутскую, ул. Осипова, ул. Успенскую, ул. Канатную и далее по маршруту; по направлению движения к ж/д вокзалу — от ул. Канатной на ул. Успенскую, ул. Осипова, ул. М. Арнаутскую, ул. Канатную и далее по маршруту.

Троллейбусный маршрут №9 по направлению движения к ул. Ришельевской будет следовать от Итальянского бульвара на Привокзальную площадь, ул. Пушкинскую, ул. Греческую, ул. Ришельевскую; по направлению движения к ж/д вокзалу — от ул. Ришельевской на ул. Водопроводную, Итальянский бульвар, ул. Среднефонтанскую, ул. Пироговскую и далее по маршруту.

Троллейбусный маршрут №5 по направлению движения к ж/д вокзалу — от Итальянского бульвара на ул. Среднефонтанскую (ж/д возал); по направлению движения к Аркадии — от ул. Среднефонтанской на ул. Пироговскую и далее по маршруту.