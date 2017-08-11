Область сможет приобрести только 6 весовых комплексов вместо 9 по программе «Безопасная Одесчина»

12:58 / 18.08.2017

ОДЕССА, 18 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская область сможет приобрести только 6 передвижных весовых комплексов вместо запланированных ранее 9 по программе «Безопасная Одесчина», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

На сегодняшнем заседании сессии депутаты облсовета приняли решение об изменении распорядителя средств по приобретению весовых комплексов для большегрузного транспорта — это будет облгосадминистрация вместо облсовета.

Комплексы планировалось приобрести через систему торгов PROZORRO ещё до начала уборочной, поскольку основная нагрузка на дороги области ложится именно во время перевозки зерновых грузовым транспортом.

Также было озвучено, что за выделенную сумму область сможет получить только 6 весовых комплексов, а не 9, как планировалось ранее.

Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», 16 июня депутаты областного совета приняли проект внесения изменений в программу «Безопасная Одесчина», который предусматривает приобретение 9 передвижных весовых установок для дорог области — на эти цели предусмотрено 7,2 млн. грн. Директор Департамента финансов ОГА Марина Зинченко подчеркнула, что окончательная сумма будет известна, когда пройдут электронные торги.