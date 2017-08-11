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«Курортный сезон для области оказался провальным из-за плохих дорог», — мнение
12:43 / 18.08.2017
ОДЕССА, 18 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Ряд депутатов Одесского областного совета считает курортный сезон-2017 в области «провальным» из-за невозможности отдыхающих добраться до мест отдыха на юге области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Так, на сегодняшнем внеочередном пленарном заседании депутат от «Нашего Края» Трифон Антов заявил, что курортный сезон для области «был провальный», отметив, что по его примерным подсчётам, только в Татарбунарский район, где расположены крупные и известные курорты, из-за плохого состояния дорог не доехало около 70% отдыхающих.
«С этим надо что-то делать», — резюмировал депутат.
Напомним, что в настоящее время в области продолжаются ремонтные работы на нескольких важных магистралях, в частности, трассе «Одесса – Рени». В ряде СМИ отмечалось, что проведение дорожных работ в летний сезон «также не способствует улучшению дорожной обстановки».
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Сергей Гриневецкий
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