«Курортный сезон для области оказался провальным из-за плохих дорог», — мнение

12:43 / 18.08.2017

ОДЕССА, 18 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Ряд депутатов Одесского областного совета считает курортный сезон-2017 в области «провальным» из-за невозможности отдыхающих добраться до мест отдыха на юге области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Так, на сегодняшнем внеочередном пленарном заседании депутат от «Нашего Края» Трифон Антов заявил, что курортный сезон для области «был провальный», отметив, что по его примерным подсчётам, только в Татарбунарский район, где расположены крупные и известные курорты, из-за плохого состояния дорог не доехало около 70% отдыхающих.

«С этим надо что-то делать», — резюмировал депутат.

Напомним, что в настоящее время в области продолжаются ремонтные работы на нескольких важных магистралях, в частности, трассе «Одесса – Рени». В ряде СМИ отмечалось, что проведение дорожных работ в летний сезон «также не способствует улучшению дорожной обстановки».