Ремонт дорожного покрытия ряда улиц продолжится сегодня в Одессе

10:48 / 18.08.2017

ОДЕССА, 18 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 18 августа, в Одессе продолжатся работы по текущему ремонту дорожного покрытия ряда городских улиц, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 18 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации Департамента, Управление дорожного хозяйства Одесского горсовета на сегодня запланировало проведение работ: в Приморском районе — ул. Бунина (мост «Коцебу»), ул. Преображенская (на участке от ул. Жуковского до ул. Садовой и на участке от Садовой ул. до ул. Софиевской), тротуар ул. Ольгиевская на участке от ул. Пастера до ул. Нежинской, ул. Сегедская, 1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 2, ул. Екатерининская, 48 (тротуар); в Малиновском районе — Киевское (бывш. Ленинградское) шоссе, ул. Ицхака Рабина, 6, ул. Бабеля (на участке от ул. Колонической до дома №12 ул. Бабеля), ул. Дальницкая 53/1—4, ул. Проселочная; в Киевском районе — Фонтанская дорога, ул. Толбухина (на участке от ул. Глинки до ул. Петрашевского); в Суворовском районе — площадь Пересыпских мостов, ул. Островского, ул. Слободская, 14.

В зависимости от погодных условий план работ может быть изменен.