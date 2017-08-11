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Поезд «Одесса – Кишинёв» до 7 сентября будет ходить 4 раза в неделю
12:36 / 17.08.2017
ОДЕССА, 17 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Периодичность курсирования поезда «Одесса – Кишинёв» в августе увеличена с двух раз в неделю до четырех, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 17 августа, в пресс-службе «Укрзализныци».
По информации пресс-службы, до седьмого сентября поезд №642/641 сообщением «Кишинев – Одесса» будет курсировать ежедневно с четверга по воскресенье.
Общее время в пути — чуть больше четырех часов. Отправление из Кишинева — в 8:11 и прибытие в Одессу в 12:25. В обратном направлении отправление из Одессы в 16:00 и прибытие в столицу Молдовы в 20:20. Поезд останавливается на станциях Бендеры-2, Тирасполь, Кучурган и Раздельная-1. Стоимость проезда — около 280 грн.
«Увеличение периодичности курсирования поезда будет способствовать развитию туристического потенциала Одесского региона», — добавили в пресс-службе.
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Сергей Гриневецкий
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