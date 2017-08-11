Назначен новый директор ООО «Международный аэропорт «Одесса»

15:34 / 15.08.2017

ОДЕССА, 15 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Новым директором ООО «Международный аэропорт «Одесса» назначен Павел Прусак, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 15 августа, в пресс-службе «МАО».

По информации пресс-службы, сегодня, 15 августа, состоялось общее собрание участников ООО «Международный аэропорт «Одесса», на котором было принято решение о назначении Павла Прусака новым директором ООО «Международный аэропорт «Одесса» в связи с прекращением контракта с Виталием Портянко, который занимал данную должность с 2013 года.

«За время работы Виталия Портянко был реализован масштабный инфраструктурный проект строительства нового терминального комплекса, первая очередь которого сдана в эксплуатацию в апреле 2017 года, и в ближайшее время готовится к сдаче его вторая очередь. Виталий Портянко продолжит работу на предприятии на должности руководителя по развитию инвестиционных инфраструктурных проектов в международном аэропорту «Одесса», что позволит сохранить преемственность и даст новый импульс для развития предприятия», — отметили в пресс-службе.

Также в пресс-службе сообщили, что Павел Прусак имеет высшее экономическое и юридическое образование, управленческий опыт в аэропортовом бизнесе, кроме того, он прошел стажировку и повысил квалификацию по программе развития аэропортов при департаменте торговли США.

«Павел имеет уникальный опыт по подготовке международного аэропорта в городе Харьков к массовому приему и отправке пассажиров во время проведения Чемпионата по футболу «Евро 2012», который будет полезным при вводе в полную эксплуатацию нового терминального комплекса», — добавили в «МАО».