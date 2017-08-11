«Укрзализныця» принесла извинения пассажирам воскресного поезда «Одесса – Дарница»

10:36 / 14.08.2017

ОДЕССА, 14 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — ПАО «Укрзализныця» принесло извинения пассажирам поезда «Одесса – Дарница», которые вчера, 13 августа, вынуждены были путешествовать «без комфортных условий» (стоя), а также гражданам, которые были вынуждены отказаться от поездки этим составом из-за недостатка вагонов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 14 августа, в пресс-службе «Укрзализныци».

В официальном заявлении пресс-службы говорится: «в воскресенье 13 августа на маршруте «Одесса – Дарница» вместо поезда «Тарпан» №764 производства Крюковского вагоностроительного завода 9-вагонной комплектации (607 мест) из-за его технической неисправности в рейс отправился поезд этого же производителя на 408 мест. Это поезд на локомотивной тяге в 5-вагонной комплектации.

Всем пассажирам, которые отказались от поездки, были возвращены средства. Тем пассажирам, которые ехали в поезде, но без места, будет компенсирована разница стоимости проезда из-за необеспечения комфортных условий путешествия.

ПАО «Укрзализныця» и филиал УЗШК просят прощения у пассажиров за неудобства и непредвиденные обстоятельства.

Техническую неисправность поезда устраняет завод-производитель».