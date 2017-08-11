ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Последнее видео
Круглий стіл «Журналістські розслідування в Одесі»:
Инфографика
Курсы валют. Доллар США. Покупка:
Погода




«Укрзализныця» принесла извинения пассажирам воскресного поезда «Одесса – Дарница»
10:36 / 14.08.2017

ОДЕССА, 14 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — ПАО «Укрзализныця» принесло извинения пассажирам поезда «Одесса – Дарница», которые вчера, 13 августа, вынуждены были путешествовать «без комфортных условий» (стоя), а также гражданам, которые были вынуждены отказаться от поездки этим составом из-за недостатка вагонов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 14 августа, в пресс-службе «Укрзализныци».

В официальном заявлении пресс-службы говорится: «в воскресенье 13 августа на маршруте «Одесса – Дарница» вместо поезда «Тарпан» №764 производства Крюковского вагоностроительного завода 9-вагонной комплектации (607 мест) из-за его технической неисправности в рейс отправился поезд этого же производителя на 408 мест. Это поезд на локомотивной тяге в 5-вагонной комплектации.

Всем пассажирам, которые отказались от поездки, были возвращены средства. Тем пассажирам, которые ехали в поезде, но без места, будет компенсирована разница стоимости проезда из-за необеспечения комфортных условий путешествия.

ПАО «Укрзализныця» и филиал УЗШК просят прощения у пассажиров за неудобства и непредвиденные обстоятельства.

Техническую неисправность поезда устраняет завод-производитель».

версия для печати
Поиск:
расширенный

Мнения
Сергей Гриневецкий
ПАМЯТИ ДРУГА....
11 августа скорбный день — день, когда несколько подлых выстрелов оборвали жизнь человека и журналиста Бориса Деревянко. Прошло двадцать лет, а мы по-прежнему собираемся у его могилы на втором христианском кладбище...

 
Loading...

Последние новости:
17:49 14.08.2017
Во вторник, 15 августа, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:20 14.08.2017
Эпидемиологи рекомендуют временно воздержаться от купания на одесских пляжах
16:00 14.08.2017
34 единицы техники и более тысячи коммунальщиков привлечены к ликвидации последствий непогоды в Одессе
14:54 14.08.2017
«После дождей на этой неделе в Одессу снова вернётся жаркая и сухая погода», — Гидрометцентр
14:08 14.08.2017
Всеукраинская спортивная выставка «Seanergy Global Sport Expo» пройдет в Одесском дворце спорта


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.691