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«Укрзализныця» принесла извинения пассажирам воскресного поезда «Одесса – Дарница»
10:36 / 14.08.2017
ОДЕССА, 14 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — ПАО «Укрзализныця» принесло извинения пассажирам поезда «Одесса – Дарница», которые вчера, 13 августа, вынуждены были путешествовать «без комфортных условий» (стоя), а также гражданам, которые были вынуждены отказаться от поездки этим составом из-за недостатка вагонов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 14 августа, в пресс-службе «Укрзализныци».
В официальном заявлении пресс-службы говорится: «в воскресенье 13 августа на маршруте «Одесса – Дарница» вместо поезда «Тарпан» №764 производства Крюковского вагоностроительного завода 9-вагонной комплектации (607 мест) из-за его технической неисправности в рейс отправился поезд этого же производителя на 408 мест. Это поезд на локомотивной тяге в 5-вагонной комплектации.
Всем пассажирам, которые отказались от поездки, были возвращены средства. Тем пассажирам, которые ехали в поезде, но без места, будет компенсирована разница стоимости проезда из-за необеспечения комфортных условий путешествия.
ПАО «Укрзализныця» и филиал УЗШК просят прощения у пассажиров за неудобства и непредвиденные обстоятельства.
Техническую неисправность поезда устраняет завод-производитель».
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Сергей Гриневецкий
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