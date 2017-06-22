Важные изменения в работе городского транспорта будут действовать с 10 августа

15:31 / 09.08.2017

ОДЕССА, 09 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В связи с проведением работ по реконструкции теплотрассы на некоторых участках улично-дорожной сети Одессы с 10 августа вносятся изменения в схемы организации дорожного движения, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 9 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По сообщению департамента, с 10 августа в связи с проведением работ по реконструкции теплотрассы по ул. Пастера — на участке от ул. Торговой до ул. Старопортофранковской — департаментом транспорта вносятся изменения временного характера в схемы движения городского общественного транспорта.

Автобусный маршрут № 105 по направлению движения к поселку «Большевик» будет ехать от ул. Торговой на ул. Софиевскую, спуск Маринеско, ул. Черноморского казачества и далее по маршруту; по направлению движения к рынку «Привоз» — от Атамана Головатого на ул. Старопортофранковскую, ул. Ольгиевскую, ул. Нежинскую и далее по маршруту.

Автобусный маршрут № 111 по направлению движения к рынку «Привоз» проследует от ул. Атамана Головатого на ул. Старопортофранковскую, ул. Ольгиевскую, ул. Новосельского, ул. Преображенскую и далее по маршруту.

Работа автобусного маршрута № 112 по направлению движения к Тираспольской площади будет организована от ул. Балковской на ул. Старопортофранковскую, ул. Ольгиевскую, ул. Нежинскую и далее по маршруту.

Автобусный маршрут № 168 по направлению движения к Пересыпским мостам проедет от ул. Торговой на ул. Софиевскую, спуск Маринеско, ул. Черноморского казачества и далее по маршруту; по направлению движения к ул. Маршала Говорова — от ул. Атамана Головатого на ул. Старопортофранковскую и далее по маршруту.

Автобусный маршрут № 137 по направлению движения к Пересыпским мостам будет ехать от ул. Ланжероновской на ул. Гаванную, пер. Маяковского, ул. Гоголя, ул. Некрасова, ул. Софиевскую, спуск Маринеско, ул. Черноморского казачества и далее по маршруту; по направлению движения к Школьному аэродрому — от ул. Балковской на Спуск Маринеско, ул. Софиевскую, ул. Некрасова, ул. Гоголя, Сабанеев мост и далее по маршруту.

Автобусный маршрут № 145 по направлению движения к Пересыпским мостам проследует от ул. Ланжероновской на ул. Гаванную, пер. Маяковского, ул. Гоголя, ул. Некрасова, ул. Софиевскую, Спуск Маринеско, ул. Черноморского казачества и далее по маршруту; по направлению движения к ж/м Радужный — от ул. Балковской на ул. Старопортофранковскую, ул. Ольгиевскую, ул. Новосельского, ул. Торговую, ул. Садовую и далее по маршруту.

Работа автобусного маршрута № 146 по направлению движения к Пересыпским мостам будет организована от ул. Жуковского на ул. Екатериненскую, ул. Бунина, пл. Веры Холодной, Соборную площадь, ул. Садовую, ул. Торговую, ул. Софиевскую, Спуск Маринеско, ул. Черноморского казачества и далее по маршруту; по направлению движения к ж/м Таирово — от ул. Балковской на Спуск Маринеско, ул. Софиевскую, ул. Торговую, ул. Садовую, Соборную площадь, пл. Веры Холодной, ул. Бунина и далее по маршруту.

Автобусный маршрут № 121 по направлению движения к Пересыпским мостам поедет от ул. Садовой на ул. Торговую, ул. Софиевскую, Спуск Маринеско, ул. Черноморского казачества и далее по маршруту; по направлению движения к ж/м Таирова — от ул. Балковской на Спуск Маринеско, ул. Софиевскую, ул. Торговую, ул. Садовую, Соборную площадь, ул. Л. Толстого, ул. Нежинскую, пл. Тираспольскую и далее по маршруту.

Автобусный маршрут № 203 по направлению движения к Цементному заводу проследует от ул. Торговой на ул. Софиевскую, ул. Ольгиевскую и далее по маршруту; по направлению движения к парку им. Т. Шевченко — от ул. Ольгиевской на ул. Софиевскую, ул. Торговую и далее по маршруту.

Работа автобусного маршрута № 223 по направлению движения к ул. Балковской будет организована от ул. Торговой на ул. Софиевскую, ул. Ольгиевскую и далее по маршруту; по направлению движения к 16-й ст. Б. Фонтана — от ул. Ольгиевской на ул. Софиевскую, ул. Торговую и далее по маршруту.

Автобусный маршрут № 130 по направлению движения к Таврия-В (Суворовский) будет ехать от ул. Жуковского на пл. Тираспольскую, ул. Нежинскую, ул. Спиридоновскую, Соборную площадь, ул. Садовую, ул. Торговую, ул. Софиевскую и далее по маршруту; по направлению движения к ул. Жуковского — от ул. Балковской на Спуск Маринеско, ул. Софиевскую, ул. Торговую, ул. Садовую, Соборную площадь, пл. Веры Холодной, ул. Бунина и далее по маршруту.

Автобусный маршрут № 242 по направлению движения к ул. Паустовского поедет от ул. Жуковского на пл. Тираспольскую, ул. Нежинскую, ул. Спиридоновскую, Соборную площадь, ул. Садовую, ул. Торговую, ул. Софиевскую и далее по маршруту; по направлению движения к ул. Жуковского — от ул. Балковской на Спуск Маринеско, ул. Софиевскую, ул. Торговую, ул. Садовую, Соборную площадь, пл. Веры Холодной, ул. Бунина и далее по маршруту.

Автобусный маршрут № 127 по направлению движения к ул. Пастера будет следовать от ул. Б. Арнаутской на ул. Старопортофранковскую (ул. Старопортофранковская,1, конечная остановка); по направлению движения к Мемориалу 411-й батареи — от ул. Старопортофранковской на ул. Мечникова, пер. Митракова, ул. Старопортофранковскую, ул. М. Арнаутскую и далее по маршруту.

Автобусный маршрут № 117 по направлению движения к Аэропорту Центральному проедет от ул. Старопортофранковской на ул. Ольгиевскую, ул. Нежинскую, ул. Торговую, ул. Садовую, Соборную площадь, пл. Веры Холодной, ул. Бунина и далее по маршруту; по направлению движения к ул. Воробьева — от ул. Екатерининской на ул. Бунина, пл. Веры Холодной, Соборную площадь, ул. Л. Толстого, ул. Нежинскую, ул. Ольгиевскую, ул. Старопортофранковскую и далее по маршруту.

Работа троллейбусного маршрута № 5 будет организована до ж/д вокзала, а троллейбусного маршрута № 2 — временно приостановлена.

Кроме того, с 10 августа 2017 года по ул. Торговой — на участке от ул. Софиевской до ул. Пастера — движение автотранспорта будет двусторонним. Указанная схема будет действовать на период закрытия движения автотранспорта по улице Пастера (распоряжение городского головы от 25.07.2017 года № 716), связанного с проведением работ по реконструкции теплотрассы.