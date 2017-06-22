Интерсити из Киева в Одессу совершит дополнительные рейсы в сентябре

14:52 / 09.08.2017

ОДЕССА, 09 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Скоростной поезд Интерсити + № 761/762 Киев — Одесса осуществит дополнительные рейсы в сентябре, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 9 августа, в пресс-службе «Української залізниці».

По информации пресс-службы, для обеспечения перевозки пассажиров к черноморскому побережью продлено курсирование скоростного поезда Интерсити + № 761/762 Киев — Одесса — Киев. Поезд осуществит дополнительные рейсы 1 и 2 сентября.

Поезд будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 6:11 и прибывать в Одессу в 13:11 с остановками на станциях: Козятин (07:50 — 07:51), Винница (08:29 — 08:31), Жмеринка (09: 04 — 09: 06), Вапнярка (09:58 — 09:59)

Обратно из Одессы поезд отправляться в 15:06 и прибывать на станцию Киев-Пассажирский в 22:06 с остановками на станциях: Вапнярка (18:24 — 18:25), Жмеринка (19:15 — 19:17), Винница (19:47 — 19:49), Козятин (20:27 — 20:28).

В пресс-службе также напомнили, что в одесском направлении также курсирует скоростной поезд категории Интерсити + № 763/764 сообщением Дарница, Киев — Одесса — Киев, Дарница.