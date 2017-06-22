|
|
Двустороннее движение временно вводится на Торговой
17:09 / 07.08.2017
ОДЕССА, 07 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С 10 августа на участке по улице Торговой движение автотранспорта будет двусторонним, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 7 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По сообщению департамента, с 10 августа по ул. Торговой — на участке от ул. Софиевской до ул. Пастера — движение автотранспорта будет двусторонним.
Указанная схема будет действовать на период закрытия движения автотранспорта по улице Пастера (распоряжение городского головы от 25.07.2017 года № 716), связанного с проведением работ по реконструкции теплотрассы.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
21-22 червня в Одесі відбувся міжнародний форум "Реформа децентралізації: актуальні питання регіонального розвитку та досвід держав-членів ЄС і країн східного партнерства". Сергій Гриневецький був запрошений до участі у Міжнародному форумі як відомий український політик, народний депутат України трьох скликань, голова Одеської ОДА (1998-2005) та політичний експерт
Loading...
Последние новости:
17:50 07.08.2017
16:30 07.08.2017
Больше 11,5 тысяч человек было трудоустроено с начала года при содействии Службы занятости в области
15:48 07.08.2017
15:12 07.08.2017
14:05 07.08.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.019
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»