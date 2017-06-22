Двустороннее движение временно вводится на Торговой

17:09 / 07.08.2017

ОДЕССА, 07 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С 10 августа на участке по улице Торговой движение автотранспорта будет двусторонним, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 7 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По сообщению департамента, с 10 августа по ул. Торговой — на участке от ул. Софиевской до ул. Пастера — движение автотранспорта будет двусторонним.

Указанная схема будет действовать на период закрытия движения автотранспорта по улице Пастера (распоряжение городского головы от 25.07.2017 года № 716), связанного с проведением работ по реконструкции теплотрассы.