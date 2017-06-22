|
|
Губернатор лично контролирует строительство дорог в области
13:36 / 07.08.2017
ОДЕССА, 07 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Губернатор ежедневно контролирует строительство дорог и перевозку грузов тяжеловозами, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сегодня, 7 августа, сообщил губернатор Одесской области Максим Степанов во время брифинга, состоявшегося после аппаратного совещания.
Как заявил М. Степанов во время брифинга: «Строительство дорог и перевозка грузов тяжеловозами не просто стоит у меня на контроле — я занимаюсь этим каждый день. В строительстве дорог мы двигаемся быстрыми темпами. Мы начали строительство дороги Балта — Кодыма. На прошлой неделе я видел, что в полном разгаре Одесса — Рени и другие участки. Строить без контроля веса — это превратить новые дороги в то же состояние, в котором они находятся сейчас. Поэтому мы и развернули такую деятельность. Если проехать в сторону Киева, то можно увидеть многокилометровую очередь в сторону столицы. У нас жёсткое отношение к этому. Всего мы подали заявку на обустройство 5 площадок. И в районе порта Южный, и в Бессарабии. У нас уже есть «чемпионы» по перегрузке лишнего веса прямо на штрафплощадках. Мы и далее будем более жёстко относиться к этим нарушителям», — подчеркнул М. Степанов.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
21-22 червня в Одесі відбувся міжнародний форум "Реформа децентралізації: актуальні питання регіонального розвитку та досвід держав-членів ЄС і країн східного партнерства". Сергій Гриневецький був запрошений до участі у Міжнародному форумі як відомий український політик, народний депутат України трьох скликань, голова Одеської ОДА (1998-2005) та політичний експерт
Loading...
Последние новости:
17:50 07.08.2017
17:09 07.08.2017
16:30 07.08.2017
Больше 11,5 тысяч человек было трудоустроено с начала года при содействии Службы занятости в области
15:48 07.08.2017
15:12 07.08.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.018
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»