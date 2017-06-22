Губернатор лично контролирует строительство дорог в области

13:36 / 07.08.2017

ОДЕССА, 07 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Губернатор ежедневно контролирует строительство дорог и перевозку грузов тяжеловозами, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сегодня, 7 августа, сообщил губернатор Одесской области Максим Степанов во время брифинга, состоявшегося после аппаратного совещания.

Как заявил М. Степанов во время брифинга: «Строительство дорог и перевозка грузов тяжеловозами не просто стоит у меня на контроле — я занимаюсь этим каждый день. В строительстве дорог мы двигаемся быстрыми темпами. Мы начали строительство дороги Балта — Кодыма. На прошлой неделе я видел, что в полном разгаре Одесса — Рени и другие участки. Строить без контроля веса — это превратить новые дороги в то же состояние, в котором они находятся сейчас. Поэтому мы и развернули такую деятельность. Если проехать в сторону Киева, то можно увидеть многокилометровую очередь в сторону столицы. У нас жёсткое отношение к этому. Всего мы подали заявку на обустройство 5 площадок. И в районе порта Южный, и в Бессарабии. У нас уже есть «чемпионы» по перегрузке лишнего веса прямо на штрафплощадках. Мы и далее будем более жёстко относиться к этим нарушителям», — подчеркнул М. Степанов.