Движение в исторической части Одессы будет частично перекрыто на выходных

10:33 / 04.08.2017

ОДЕССА, 04 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На период велогонок 5 и 6 августа будет частично приостановлено движение автотранспорта в центре Одессы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 4 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По сообщению департамента, 5 и 6 августа в исторической части Одессы пройдут международные велосипедные гонки «Tour de Ribas» и «Odessa Grand Prix».

Планируется, что в соревнованиях примут участие 15 команд из 6 стран мира. Всего в велосипедных гонках будут участвовать 80 спортсменов.

Для обеспечения безопасности участников соревнований и зрителей в субботу, 5 августа, с 10:00 до 11:00 будет частично приостановлено движение по маршруту выезда гонки, в частности по улицам: Пушкинской, Ланжероновской, Ришельевской, Большой Арнаутской, Разумовской, Грушевского.

В момент въезда гонщиков для финиша в центре Одессы с 13:30 до 14:30 будет приостановлено движение по улицам: Грушевского, Разумовской, Малой Арнаутской и Пушкинской.

В воскресенье, 6 августа, с 10:00 до 15:00 во время проведения «Odessa Grand Prix» будет частично перекрыто движение по маршруту гонки: ул. Пушкинской, ул. Ланжероновской, ул. Ришельевской, ул. Большой Арнаутской, ул. Разумовской, ул. Малой Арнаутской и ул. Осипова.

Кроме того, с 08:00 5 августа до 15:00 6 августа будет перекрыт въезд на ул. Ланжероновскую (от ул. Пушкинской до ул. Ришельевской) личному транспорту граждан, кроме спецавтотранспорта и маркированных автомобилей и мотоциклов, которые принимают участие в соревнованиях.

Также с 07:00 до 15:00 5 и 6 августа будет перекрыт въезд на парковку на углу ул. Гаванной и ул. Дерибасовской.

Во время проведения соревнований «Odessa Grand Prix» в соответствии с маршрутами гонки колонны велосипедистов будут сопровождать патрульные автомобили. По маршрутам соревнований будут отключены светофоры.

Для безопасности участников состязаний и зрителей в местах проведения гонки будет организовано дежурство пожарных машин, бригад скорой помощи и оперативного реагирования.

СПРАВКА:

Международные велосипедные гонки «Tour de Ribas» и «Odessa Grand Prix» — важное спортивное событие 2017 года, которое проводится для утверждения в молодежной среде здорового и активного образа жизни, а также укрепления международных связей между Одесским регионом и Европой.

Впервые велогонку провели в 1995 году, а в 2015 году «Odessa Grand Prix» вошла в календарь Международного Союза Велосипедистов. Международная велогонка «ODESSA GRAND PRIX» является частью программы развития велосипедного спорта в Украине и входит в Министерский календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины на 2017 год.