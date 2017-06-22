Движение транспортных средств в пункте пропуска «Маяки — Паланка — Удобное» будет ограничено

13:13 / 01.08.2017

ОДЕССА, 1 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С понедельника, 31 июля, введено ограничение движения транспортных средств через пункт пропуска «Маяки — Паланка — Удобное», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 1 августа, в секторе по вопросам взаимодействия со СМИ Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

По сообщению сектора, в связи с проведением работ по развитию общего украинско-молдавского пункта пропуска «Паланка», движение грузовых транспортных средств (более 3,5 тонн) и пассажирских автобусов (более 22 мест) будет ограничено.

Соответственно, пограничное и таможенное оформление указанных автомобилей на въезд и выезд из Украины в пункте пропуска «Маяки — Паланка — Удобное» осуществляться не будет.

При этом жителям юга Одесской области и отдыхающим волноваться не нужно, ведь ограничения не будет касаться автотранспорта, который двигается по участку автодороги «Одесса — Рени» в транзитном порядке.

На период развития основного пункта пропуска, будет функционировать оснащенный временный пункт пропуска «Паланка» в обычном режиме, с учетом указанных выше ограничений.

На время строительных работ водителям грузовиков и пассажирских автобусов рекомендуется пересекать границу в соседнем пункте пропуска «Староказачье — Тудора».