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Новая автостанция открылась в Одессе
10:53 / 31.07.2017

ОДЕССА, 31 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На Старосенной площади открыли новую автостанцию, которая отвечает европейским стандартам, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 31 июля, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

По информации пресс-службы, новую автостанцию, оборудованную для людей с инвалидностью, открыли на Старосенный площади. Кроме пандусов, здесь сделали специальные кассы и туалеты для людей с особыми потребностями. В торжественной церемонии открытия приняли участие представители областной и городской власти.

«Открытие автостанции, которая обеспечит пассажиров должным уровнем комфорта, качественными услугами и учитывает потребности лиц с ограниченными физическими возможностями, является положительным вкладом в развитие транспортной инфраструктуры Одесской области», — отметила заместитель председателя ОГА Светлана Шаталова.

Это первая новая автостанция в Одессе за последние 20 лет. Она отвечает всем европейским стандартам. Платформы разделены на три зоны. Первая — городские маршруты, вторая — областные, третья — межрегиональные. В ближайшее время помещения комплекса оборудуют для слабовидящих: справочную информацию нанесут шрифтом Брайля и сделают специальные тактильные дорожки.

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