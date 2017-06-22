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Два путепровода появятся в Одессе
13:22 / 28.07.2017

ОДЕССА, 28 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Исполком Одесского горсовета одобрил разработку проектов двух путепроводов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 28 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По сообщению департамента, управление дорожного хозяйства Одесского городского совета назначено заказчиком по разработке проектно-сметной документации на строительство двух путепроводов с подходами через железную дорогу: от ул. Химической до ул. Степной и от ул. Черноморского казачества до Балтской дороги. Соответствующее решение принято на заседании исполнительного комитета 27 июля.

Строительство путепроводов позволит перераспределить транспортные потоки в Суворовском и Малиновском районах Одессы, обеспечит отвод большегрузного транспорта с других магистральных направлений города, прямой доступ автомобилям аварийных служб в микрорайон «Большевик» и повысит безопасность движения.

Кроме того, строительство путепровода создаст предпосылки к развитию инфраструктуры в микрорайоне «Большевик».

«По пути строительства многоуровневых транспортных развязок идут города-миллионники во всем мире. Такими развязками Одесса пока не может похвастаться. Нам необходимо переходить на совершенно новый этап развития нашего города – обустройство подобных транспортных развязок. Принятые сегодня проекты — амбициозные, но они позволят решить не только транспортные проблемы отдельных микрорайонов, но и оживить их», — прокомментировал принятый проект решения Одесский городской голова Геннадий Труханов.

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