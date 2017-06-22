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Ремонт трассы «Спасское-Вилково» окончился
12:31 / 28.07.2017
ОДЕССА, 28 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одесской области окончен ремонт трассы «Спасское-Вилково» передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 28 июля, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.
По словам главы ОГА Максима Степанова, трасса «Спасское-Вилково» стала первой дорогой, которую отремонтировали в Украине в 2017 году. Отныне езда в «Украинской Венеции» занимает втрое меньше времени, а стоимость земли на побережье в этом районе возросло.
«Раньше люди этот путь проезжали за час и 40 минут. Сейчас это 30 минут, а стоимость земли на побережье выросла сразу на 20% », — отметил М. Степанов.
Также глава области подтвердил, что уже в этом году откроют и трассу «Одесса-Рени». Сейчас сделано почти две трети магистрали, еще 42 километра — на разных стадиях завершения.
«Я практически уверен, что до конца года мы достроим эти 139 км. И поездка из Рени в Одессу будет не 6 часов, как в прошлом году, а гораздо меньше, как в нормальной европейской стране », — подчеркнул он.
В пресс-службе напомнили, что для сохранения автодорог в Одесской области дополнительно приобретут передвижные весовые комплексы для грузовиков. Всего в области до конца 2017 должно заработать 14 таких пунктов. Также в ближайшее время откроют штрафплощадки для водителей, которые не соблюдают нормы и из-за перегрузки автомобилей разбивают дорожное покрытие.
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