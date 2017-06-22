|
|
Движение транспорта по ул. Пушкинской будет затруднено 29 и 30 июля
15:15 / 27.07.2017
ОДЕССА, 27 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В связи с проведением работ по валке и обрезке деревьев 29 и 30 июля будет затруднено движение транспорта по ул. Пушкинской, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 27 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По сообщению департамента. 29 и 30 июля запланировано проведение работ по валке и санитарной обрезке сухих и аварийных деревьев по ул. Пушкинской (от ул. Пантелеймоновской до ул. Базарной).
В связи с проведением данных работ будет затруднено движение автотранспорта.
Во избежание аварийных ситуаций, связанных с падением деревьев и скелетных веток, одесситов просят не оставлять транспортные средства под деревьями и по возможности выбирать другие маршруты следования.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
21-22 червня в Одесі відбувся міжнародний форум "Реформа децентралізації: актуальні питання регіонального розвитку та досвід держав-членів ЄС і країн східного партнерства". Сергій Гриневецький був запрошений до участі у Міжнародному форумі як відомий український політик, народний депутат України трьох скликань, голова Одеської ОДА (1998-2005) та політичний експерт
Loading...
Последние новости:
17:50 27.07.2017
17:12 27.07.2017
16:23 27.07.2017
14:51 27.07.2017
14:22 27.07.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.018
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»