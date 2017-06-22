Движение транспорта по ул. Пушкинской будет затруднено 29 и 30 июля

15:15 / 27.07.2017

ОДЕССА, 27 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В связи с проведением работ по валке и обрезке деревьев 29 и 30 июля будет затруднено движение транспорта по ул. Пушкинской, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 27 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По сообщению департамента. 29 и 30 июля запланировано проведение работ по валке и санитарной обрезке сухих и аварийных деревьев по ул. Пушкинской (от ул. Пантелеймоновской до ул. Базарной).

В связи с проведением данных работ будет затруднено движение автотранспорта.

Во избежание аварийных ситуаций, связанных с падением деревьев и скелетных веток, одесситов просят не оставлять транспортные средства под деревьями и по возможности выбирать другие маршруты следования.